Bovespa cede 0,17% na abertura do pregão A Bolsa de Valores de São Paulo abriu em baixa, com os investidores domésticos sinalizando disposição de embolsar um pouco dos ganhos acumulados neste início de novembro, que já chegam a 5%. Às 11h12, o Ibovespa perdia 0,17%, a 41,174 pontos. A senha para essa tentativa de realização de lucros foi dada pela inflação de outubro medida pelo IGP-DI, que veio muito acima do esperado pelos analistas, e pela produção industrial de setembro mais fraca do que previsto. O Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI) subiu 0,81% em outubro, ante elevação de 0,24% em setembro. Já a produção industrial caiu 1,4% em setembro ante agosto, pior do que o projetado pelos analistas ouvidos pela Agência Estado (-1,2% a -0,2%). Após dois meses seguidos de alta, a produção de bens de capital caiu 2,1% em setembro. "Os investidores locais estão realizando lucros enquanto esperam a abertura do pregão regular em Nova York, às 12h30", afirma um operador. Nos EUA, a agenda de indicadores econômica é fraca e a expectativa é de que os negócios fiquem travados hoje por causa das eleições parlamentares. Às 11h15, o Nasdaq futuro subia 0,19% e o S&P 500 avançava 0,12%. Mesmo que se mantenha em baixa durante o dia, os investidores continuam otimistas em relação à Bovespa neste final de ano. A entrada de recursos externos continua. Após uma entrada de R$ 91,278 milhões no dia 1º de novembro, a Bolsa teria recebido no dia 3, pregão espremido entre o feriado de Finados e o final de semana, mais R$ 60 milhões em capital externo, segundo uma fonte. Ontem, quando o Ibovespa conseguiu fechar acima dos 41 mil pontos (41.246), operadores dizem que notaram uma presença forte de investidores estrangeiros. A temporada de balanços de empresas brasileiras prossegue com números favoráveis. O lucro líquido da Gerdau, anunciado hoje cedo, subiu 8,67% no terceiro trimestre, para R$ 881,987 milhões, ante mesmo período do ano passado. Ontem à noite, a Acesita anunciou lucro e Ebitda acima das projeções dos analistas consultados pela Agência Estado. O resultado final foi de R$ 153,994 milhões, ante a expectativa de R$ 136,6 milhões. O Ebitda alcançou R$ 251,439 milhões, superando a estimativa média de R$ 235,3 milhões dos especialistas. Também esta manhã, a Itaúsa informou que teve lucro líquido de R$ 1,728 bilhão no terceiro trimestre, o que representa um crescimento de 219,3% em relação ao mesmo período de 2005 (R$ 541,218 milhões). Ainda hoje sai também o balanço da Sadia e da Vivax. Os papéis da TIM devem continuar no foco das atenções, após a notícia de que há dois interessados - Claro e Brasil Telecom - em comprar a TIM Brasil. Ontem, as ações da empresa dispararam. A ON subiu 8,20% e a PN, 5,63%. TIM Participações liderou o avanço entre os ADRs brasileiros, com salto de 7,59%, para US$ 35,60.