Bovespa cede 0,21% na abertura, mas tom é positivo O mês de abril começa com viés positivo na Bolsa de Valores de São Paulo, mas ainda dentro de um ambiente de volatilidade, condicionado ao noticiário do dia. Os primeiros negócios de hoje levaram o índice Bovespa para leve perda. Às 10h10, o Ibovespa cedia 0,21%, a 45.710 pontos. Os últimos indicadores divulgados nos EUA mostram uma economia aquecida, sinalizando para um cenário de "pouso suave" mais à frente. Por outro lado, os índices de inflação nos EUA têm vindo mais pressionados, o que faz com o que os investidores continuem muito atentos aos dados sobre atividade e preços nos EUA. Na próxima sexta-feira, feriado no Brasil e na Bolsa de Valores de Nova York, será divulgado o relatório de emprego de março nos EUA. Como muitos mercados estarão fechados nesse dia, os investidores podem querer antecipar negócios ou ficar mais na defensiva. O mercado de petróleo opera sem direção, com o impasse em torno da prisão de quinze marinheiros britânicos pelo Irã, que completa hoje onze dias. A surpresa positiva do dia é a entrada expressiva de capital externo na Bovespa, R$ 325 milhões, na última quinta-feira, dia 29. Naquela data, o Ibovespa subiu 1,96%, a 45.355 pontos. No pregão anterior, houve ingresso de R$ 183,477 milhões em recursos externos.