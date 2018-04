Bovespa cede, enquanto espera definição em Nova York O índice Bovespa, o principal dos índices de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, abriu o pregão em baixa, indicando que hoje pode ser um dia de realização de lucros. Mas quem vai definir para que lado a Bolsa vai pender hoje é Wall Street, onde os índices futuros de ações operam levemente negativos, depois de terem subido mais de 1% ontem, dando suporte à alta de 1,51% do Ibovespa. "Se o Dow Jones subir, a Bolsa brasileira deve seguir adiante", afirma um especialista. Às 10h10, O Ibovespa caía 0,26%, a 46.166 pontos. O pregão em Nova York começa às 10h30. Uma definição mais clara do mercado norte-americano deve vir com a divulgação do dado do ISM de serviços de março, previsto para as 11 horas. O dado pode consolidar os ganhos de ontem ou estimular realizações. No mesmo horário, sai o indicador de encomendas à indústria nos EUA, referente a fevereiro. No geral, o pano de fundo para a Bovespa continua favorável, mas ainda dentro de um ambiente de volatilidade. Nos últimos dias, os investidores estrangeiros têm voltado às compras e um bom sinal disse é a queda seguida do dólar em relação ao real. A Bovespa teve uma forte entrada de capital externo no último pregão de março, dia 30, no valor de R$ 600,6 milhões. Este foi o maior ingresso em um único dia no ano. Com esse resultado, a Bolsa encerrou março com uma entrada líquida de capital externo de R$ 923,4 milhões. No acumulado do ano, o saldo estrangeiro na Bolsa está positivo agora em R$ 302,3 milhões.