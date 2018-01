Bovespa começa a semana em alta de 0,13% O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), Ibovespa, abriu em alta de 0,13%, aos 43.411 pontos, e às 11h07 subia 0,26%, aos 43.466 pontos. A expectativa para esta semana mais curta, de apenas três pregões, é de volume pequeno de negócios. Não há para esta semana indicadores importantes a serem divulgados no Brasil e nos Estados Unidos, o que deve manter os negócios em banho-maria. "O jogo deste ano acabou. Agora, é manter as posições e esperar a virada do ano", diz um analista. O desempenho da Bovespa nesse finalzinho de ano continua dependente do mercado internacional, cujos negócios hoje estão restritos basicamente aos EUA, por conta do feriado pós-Natal que mantém as principais bolsas européias fechadas. Os índices futuros de ações em Nova York operam em alta moderada, mas com baixa liquidez. Os investidores estão na expectativa das divulgação das vendas de Natal das varejistas. Os primeiros números de vendas entre o feriado de Ação de Graças, no final de novembro, e o Natal mostram crescimento de 6,6% ante igual período do ano passado, segundo o SpendingPulse, um serviço de dados de varejo do Mastercard. A Federação Nacional do Varejo estima que as vendas cresceram 5% entre novembro e dezembro, abaixo do aumento de 6,1% em 2005. Os investidores na Bovespa devem seguir atentos ao desempenho dos papéis das empresas aéreas que registraram perdas acentuadas na semana passada, refletindo a crise no tráfego aéreo. TAM PN encerrou a semana em baixa de 11,3% e Gol PN caiu 10,3%. Na sexta-feira, as ações ordinárias da TAM desabaram 7,7%, mas as preferenciais, que possuem maior liquidez, fecharam estáveis, após a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) ter determinado à empresa a suspensão da venda de passagens a fim de normalizar o embarque de passageiros. Hoje, a Anac inicia uma auditoria na central de reservas da TAM, a fim de evitar que se repita o caos nesta semana de Ano Novo. Outro papel que pode concentrar as atenções é Vale do Rio Doce, que na semana passada fechou acordo para um reajuste de 9,5% do minério de ferro em 2007 com a maior siderúrgica chinesa, a Baosteel. Agora, o mercado aguarda o anúncio do reajuste negociado com o Japão e a Europa, que deve seguir o porcentual acordado com a China.