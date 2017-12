Bovespa começa dia em 42.048 pontos e renova recorde O Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) iniciou o dia em alta de 0,71%, com 42.048 pontos. Essa pontuação é recorde, sem considerar as cotações de fechamento. Após a parada de ontem, em que os investidores aproveitaram para realizar um pouco de lucros, o pregão eletrônico indica a retomada da trajetória de alta, influenciado pelo desempenho favorável do mercado norte-americano nesse day after do Federal Reserve e pela expectativa positiva com as ações da Telemar, após a empresa ter anunciado ontem à noite nova política de pagamento de dividendos.