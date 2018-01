Bovespa continua em bom momento e abre em alta O índice de ações Bovespa abriu o pregão de hoje em leve alta, depois de dois recordes seguidos de fechamento. Às 11h10, o Ibovespa registrava ganho de 0,14%, a 46.517 pontos, na máxima. Mas os investidores podem ser tentados a realizar lucros. Os índices futuros de ações em Nova York estão em baixa e as bolsas européias operam em leve queda. Os preços de matérias-primas minerais (commodities metálicas) estão falando forte no exterior - os metais básicos continuam em alta, com os fundos sustentando o movimento, enquanto operadores alertam para a necessidade de um ajuste de baixa nos preços para solidificar a tendência. O cobre, o chumbo e o zinco acompanham os ganhos do petróleo e dos metais preciosos. Um novo impulso das commodities em Vale do Rio Doce inibirá tentativas de realização. A Bovespa registrou o quarto ingresso líquido consecutivo de capital estrangeiro na última sexta-feira (R$ 91,661 milhões). Com o resultado, o saldo positivo acumulado no mês alcança R$ 1,159 bilhão. Mas no ano, o déficit ainda é de R$ 105,304 milhões.