Bovespa crava 49.156 pontos, novo recorde histórico O índice Bovespa, principal índice de ações da Bolsa de Valores de São Paulo, voltou a estabelecer novo recorde de pontos hoje, logo no início do pregão. Com alta de 0,48% às 10h10, atingiu a marca de 49.156 pontos, maior nível em toda sua história. Apenas neste mês de abril, o Ibovespa já bateu sete recordes de alta em pontos, no fechamento. O ganho acumulado em abril já supera 7%. A surpresa positiva de hoje, que dá fôlego à Bovespa, veio com a inflação no varejo nos EUA. O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) subiu 0,6% em março, exatamente dentro do previsto pelos analistas financeiros. "Com esses dados, as duas maiores preocupações recentes dos investidores, inflação e mercado imobiliário nos EUA, foram amenizadas", afirma um analista, acrescentando, no entanto, que esses indicadores favoráveis não são garantia de reversão de cenário. As ações de bancos devem continuar no radar dos investidores na Bovespa, depois da alta expressiva das ações ontem, influenciadas por possível nova consolidação do setor bancário mundial. Unibanco units subiu 6,40%; Bradesco PN 4,34% e Itaú PN 2,86%.