Bovespa desacelera alta, após bater recorde A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrou hoje mais um recorde diário, ao atingir 49.580 pontos, antes de completar a primeira hora de negócios. Nos Estados Unidos, as bolsas abriram em alta animadas pela temporada de resultados corporativos e reagindo também ao dado favorável de encomendas de bens duráveis de março. O índice Dow Jones da Bolsa de Nova York conquistou mais cedo a marca de 13 mil pontos pela primeira vez em sua história. Depois dessa comemoração inicial, o mercado, no entanto, desacelerou os ganhos - a Bovespa diminuiu a alta para 0,24% e o Dow Jones voltava a operar abaixo dos 13 mil pontos - após o dado de vendas imóveis novos nos EUA ter vindo pior do que o esperado. As vendas cresceram 2,6% quando a previsão apontava para uma expansão mais robusta, de 5%. O mercado também está na expectativa da divulgação do Livro Bege, um sumário sobre as condições atuais da economia norte-americana.