Bovespa desacelera queda para menos de 1% O mercado acionário brasileiro apresenta leve melhora esta tarde. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), reduziu para menos de 1% as perdas apresentadas desde a abertura dos negócios. Às 13h48, o índice caía 0,96%, aos 41.602 pontos. Na mínima do dia até então, influenciado pela contínua queda do petróleo, que pesa sobre as ações da Petrobras, e pela decisão do governo de suspender a licitação de rodovias, o Ibovespa cedeu 1,76%.