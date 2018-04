Bovespa diminui queda e dólar sobe a R$ 2,042 A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) registrava queda de 0,50% às 11h20, a 46.556 pontos. O volume de negócios em quase uma hora e meia de pregão somou R$ 578 milhões, projetando para o final do dia giro financeiro de R$ 2,64 bilhões. No mercado interbancário de câmbio, o dólar comercial era negociado a R$ 2,042, alta de 0,20%, na taxa máxima do dia até agora. A mínima ficou em R$ 2,036 até este horário. No pregão da Bolsa de Mercadorias & Futuros, o dólar à vista valia R$ 2,0410, alta de 0,17%.