Bovespa divulga nota sobre incidente com suposto homem-bomba A Bolsa de Valores de São Paulo divulgou nota à imprensa sobre o incidente com o suposto homem-bomba que tentou invadir o prédio da Bolsa na tarde de hoje, no centro de São Paulo. Veja a íntegra: "A Bovespa informa que hoje, dia 24 de novembro, por volta das 16h10, um homem não-identificado entrou no hall da sede da Bolsa, no centro de São Paulo, cobriu o rosto com uma máscara e exigiu que o prédio fosse desocupado, ameaçando explodir uma bomba que estaria amarrada a seu corpo. A Polícia e o Corpo de Bombeiros, que atuaram com presteza e eficiência, interditaram a área em frente da Bolsa e começaram a negociar com o indivíduo. Por volta das 17h20, o homem rendeu-se e foi retirado do prédio, sendo conduzido ao Deic. Por recomendação das autoridades, iniciou-se uma retirada gradual e segura de funcionários. A Bovespa lamenta o episódio e informa que não houve interrupção das operações, embora tenha decidido suspender o After-Market."