Bovespa e dólar invertem sinal com piora de NY Sincronizado com os mercados nova-iorquinos, o Ibovespa - o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) perdeu força neste tarde. Às 13h23, o Ibovespa caía 0,74%, aos 37.569 pontos. O volume financeiro somava R$ 820 milhões projetando R$ 2,28 bilhões para o final do pregão. No mercado de câmbio, o dólar comercial, que abriu em baixa, subia 0,23%, a R$ 2,157. No pregão viva-voz da Bolsa de Mercadorias & Futuros (BM&F), a moeda norte-americana registrava alta de 0,05%, a R4 2,156.