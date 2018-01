Bovespa é prejudicada por petróleo e recua 0,28% A queda expressiva do petróleo e das commodities metálicas pesaram na Bolsa de Valores de São Paulo hoje, e o Ibovespa, principal índice, fechou em baixa de 0,28%, aos 40.605 pontos. Na mínima, o índice caiu 1,67%. Na máxima, subiu apenas 0,01%. O volume negociado ficou em R$ 2,45 bilhões. A Bolsa paulista foi pressionada pelas ações de Petrobras e de Vale do Rio Doce, que registraram perdas fortes, ofuscando a alta de quase 2,31% do papel preferencial da Telemar. As ações da operadora de telefonia reagiam à falta de quórum que inviabilizou a realização da assembléia geral extraordinária da operadora para votar a reestruturação da companhia. Os investidores estariam comprando ações preferenciais na expectativa de conseguirem votar na próxima assembléia. A Telemar estuda fazer uma segunda convocação da assembléia, para o dia 24, e a terceira, para o dia 27. A ação preferencial da Petrobras registrou perda de 2,76% e a ordinária cedeu 3,04%, na esteira da queda do preço do petróleo, negociado a US$ 58,58 o barril, em baixa de 1,69%, no encerramento dos negócios na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex). Os papéis da estatal também refletiam o resultado abaixo do esperado apresentado pela Petrobras na sexta-feira à noite. A empresa lucrou R$ 7,085 bilhões, no terceiro trimestre, crescimento de 26% ante igual período do ano anterior, mas os analistas ouvidos pela Agência Estado esperavam mais. A previsão era de lucro de R$ 7,830 bilhões. Outro destaque negativo foi Vale, cujas ações preferenciais classe A e ordinárias registraram perdas de 2,45% e 2,07%, respectivamente, afetadas pela realização de lucros nas commodities metálicas, que puxou para baixo as cotações das mineradoras em Londres.