Bovespa encerra abril com superávit recorde de R$ 7,604 bi em capital externo

SÃO PAULO - A Bovespa encerrou abril com superávit recorde de R$ 7,604 bilhões de capital externo, segundo dados da BM&FBovespa. Esse foi o melhor mês em termos de entrada líquida de capital estrangeiro na Bolsa desde janeiro de 2000 - quando os números começaram a ser compilados pela Bolsa. Até então, o melhor mês nesse quesito tinha sido janeiro de 2012, com R$ 7,1 bilhão.

Na última quinta-feira (30/04), último pregão de abril, os investidores estrangeiros retiraram R$ 389,633 milhões da Bovespa. Naquele pregão, o Ibovespa registrou alta de 1,63%, aos 56.229,38 pontos. O giro financeiro totalizou R$ 10,138 bilhões.

O saldo de recursos externos na Bolsa positivo em R$ 7,604 bilhões em abril é resultante de compras de R$ 85,633 bilhões e vendas de R$ 78,028 bilhões. No ano, há um superávit de investimento estrangeiro na Bovespa de R$ 17,470 bilhões.

A Bolsa foi a aplicação mais rentável para o investidor em abril. Depois de ter fechado o mês anterior no vermelho, o Índice da Bolsa de Valores de São Paulo (Ibovespa) – principal termômetro do mercado acionário brasileiro - avançou 9,93% em abril. No ano, a valorização é de 12,44%.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A retomada da Bovespa foi puxada pelo desempenho favorável das ações da Petrobrás e da Vale, que são empresas com peso importante no índice. Neste mês, a Petrobrás publicou seu balanço de 2014 auditado e com as perdas por corrupção apuradas em R$ 6,2 bilhões. Depois de meses de atraso, publicação do documento trouxe alívio ao mercado e as ações tiveram bom desempenho. Já a empolgação dos investidores com a Vale tem relação com a alta do preço do minério de ferro no mercado exterior. Além disso, a Bovespa acompanhou o bom desempenho de outras bolsas no exterior.