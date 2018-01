Bovespa encerra com ganho de 2,26% após PIB dos EUA O Ibovespa, principal indica da Bolsa de Valores de São Paulo, terminou o dia com valorização de 2,26%, aos 41.970 pontos. O crescimento maior do que o previsto da economia norte-americana no terceiro trimestre animou os negócios na Bovespa, assim como a expectativa de mais um corte de juro na reunião de hoje do Comitê de Política Monetária (Copom). A melhora externa permitiu que o Ibovespa subisse até 2,30%, na máxima do dia. Em nenhum momento o índice registrou baixa, sendo a mínima do dia estável em relação ao encerramento dos negócios ontem. O mercado de ações começou o dia bem, depois de o presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, ter sinalizado ontem que a economia nos EUA deverá acelerar o crescimento no ano que vem, o que levou à recuperação do dólar em relação às principais moedas do mundo. E ficou ainda melhor com a expansão de 2,2% do PIB norte-americano no terceiro trimestre, acima da taxa de 1,8% estimada pelos analistas. O mercado de petróleo também colaborou para a alta expressiva da Bovespa. As ações preferenciais de Petrobras subiram 3,26%, reagindo à alta do preço do petróleo nos mercados internacionais. Em relação ao dia anterior, o volume de negócios também apresentou melhora. O movimento somou R$ 2,93 bilhões, ante R$ 2,15 bilhões ontem. A demanda dos investidores estrangeiros por ações brasileiras explica esse giro maior de negócios. No mês até o dia 24, o saldo de capital externo chega a R$ 1,091 bilhão.