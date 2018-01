Bovespa encerra com perda de 0,07%, prejudicada por EUA Influenciada pelo mal desempenho das bolsas norte-americanas, a Bolsa de Valores de São Paulo terminou o dia com desvalorização: o Ibovespa, principal índice, registrou perda de 0,07%, para 43.355 pontos, após oscilar entre a máxima de +0,50% e a mínima de -0,60%. O volume negociado neste último dia útil antes do Natal foi de apenas R$ 1,45 bilhão. O mercado de ações nacional, que abriu em alta e seguiu o tom positivo embalado por dados econômicos favoráveis, sofreu uma reviravolta seguindo o negativismo demonstrado pelas bolsas dos EUA. A magnitude da queda, por aqui, foi inferior à que é vista no Nasdaq e no Dow Jones: baixa de 0,45% e de 0,39%, respectivamente, às 18h09 horas. Por isso, os especialistas acreditam que o que aconteceu na Bovespa hoje foi apenas uma realização de lucros neste último dia útil que antecede o Natal. O indicador mais esperado do dia, o índice de preços dos gastos com consumo pessoal (PCE) dos EUA, foi anunciado de manhã e apontou estabilidade em novembro. O resultado foi visto como positivo considerando que a previsão dos economistas para a taxa mensal era de alta de 0,2% e que a inflação é a maior preocupação demonstrada por membros do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), recentemente. Mas não empolgou os mercados. Nem mesmo a mínima histórica no risco Brasil, de 194 pontos-base (queda de 3,48%, ou 7 pontos-base), atingida hoje, sustentou a Bolsa paulista no terreno positivo. O noticiário corporativo do dia concentrou-se no caos nos aeroportos. O papel da TAM foram influenciados negativamente por decisão da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), que enviou funcionários para monitorar o sistema de reservas da empresa em São Paulo, e chegou a liderar as baixas do Ibovespa. No fim do dia, contudo, as ações da empresa conseguiram se recuperar, fechando estáveis.