Bovespa encerra com perda de 0,64% após decisão do Fed A Bolsa de Valores de São Paulo seguiu o movimento do mercado acionário de Nova York e o Ibovespa, principal índice, encerrou em baixa de 0,64%, aos 43.018 pontos, após ter registrado recorde ontem. O índice oscilou entre a mínima de -1,16% e a máxima estável. O volume financeiro totalizou hoje R$ 2,49 bilhões. A Bovespa passou todo o dia na defensiva à espera da decisão do banco central norte-americano sobre a taxa de juros nos Estados Unidos, e tendo como freio o vencimento de índice futuro amanhã. Os investidores aproveitaram esses dois eventos para fazer um pequeno ajuste nos preços das ações, após o Ibovespa ter batido ontem mais um recorde, em 43.297,1 pontos. Perto do fim do pregão, o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc), do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), anunciou ao fim de sua reunião que manteve inalterada a taxa básica de juros norte-americana em 5,25% ao ano. O comunicado que acompanhou a decisão alertou para os riscos de inflação, mas falou também sobre a desaceleração do crescimento econômico, afirmando que "parece provável que a economia vá se expandir num ritmo moderado nos próximos trimestres". A reação dos mercados financeiros à decisão do Fed foi discreta. Os principais índices das Bolsas de Nova York conseguiram se recuperar das pontuações mínimas do dia, mas foram incapazes de virar o sinal para o terreno positivo. Por volta das 18 horas (de Brasília), o índice Dow Jones cedia 0,17%, o Nasdaq recuava 0,58% e o S&P-500 registrava baixa de 0,18%. Por aqui, a Bovespa acompanhou a cautela, abandonando também sua pontuação mínima, mas encerrando os negócios com desvalorização.