Bovespa encerra dia volátil com ganho de 0,39% O entusiasmo de ontem não se manteve na Bolsa de Valores de São Paulo hoje, e o Ibovespa - principal índice da Bolsa - encerrou com leve alta, de 0,39%, em 36.630 pontos. Com o ganho de hoje, a Bolsa conseguiu recuperar totalmente as perdas do mês, fechando junho com elevação de 0,28%. O volume negociado hoje foi de R$ 2,12 bilhões. Após a forte alta de ontem (4,74%), o mercado brasileiro de ações voltou a mostrar volatilidade, oscilando entre a mínima de -0,35% e a máxima de +1,50%. A volatilidade ocorreu em reação a indicadores econômicos divulgados nos EUA durante a manhã. Na abertura do pregão, prevaleceu o efeito positivo do núcleo do índice americano de preços dos gastos com consumo (PCE) de maio, que subiu 0,2%, dentro das previsões dos analistas. Mas o efeito do PCE durou pouco, e a Bolsa foi perdendo força até operar em baixa, acompanhando a virada das bolsas em Nova York, após o dado de atividade industrial de Chicago ter mostrado desaquecimento maior do que o previsto, associado a aumento de preços. Além disso, durante a tarde os investidores estrangeiros praticamente cruzaram os braços, já à espera do feriado prolongado de 4 de Julho (Dia da Independência dos EUA). No fim do pregão, porém, ainda houve tempo para que a Bolsa ensaiasse uma recuperação e voltasse a operar com ganho. O que causou essa melhora foram os tradicionais acertos de carteira de final de mês e trimestre.