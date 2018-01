Bovespa encerra dia volátil com valorização de 0,31% Após um dia volátil, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, conseguiu firmar-se no terreno positivo na última hora de pregão e fechou com ganho de 0,31%, aos 41.043 pontos. O índice oscilou entre a mínima de -1,19% e a máxima de +0,41. O volume negociado ficou em R$ 2,15 bilhões. A Bovespa tentou engatar hoje o seu terceiro pregão de baixa, depois de ter batido na quinta-feira o recorde histórico de 42.069 pontos. O movimento no mercado de moedas, com o dólar ainda enfraquecido perante o euro, associado hoje aos dados divulgados nos EUA indicando desaceleração maior do que a esperada da economia mantiveram as bolsas ao redor do mundo no vermelho. Mas, no início da tarde, a Bolsa havia invertido o sinal, acompanhando a alta esboçada pelas bolsas em Nova York. Mais tarde, o mercado acionário americano reagiu negativamente ao discurso do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, que alertou que o núcleo da inflação ainda está "desconfortavelmente elevado". Mais uma vez, a Bovespa acompanhou Nova York, voltando ao terreno negativo. Na última hora do pregão doméstico, contudo, as bolsas americanas passaram a operar em leve alta, contribuindo para a recuperação do Ibovespa. A alta do petróleo no mercado internacional também ajudou o índice, em que tem peso as ações da Petrobras, beneficiadas pela commodity mais cara. A ação preferencial da Petrobras registrou valorização de 0,52%.