Bovespa encerra em -0,78%, com poucos negócios O Ibovespa operou hoje sem tendência e com fluxo de recursos reduzido. No fim do pregão, com os mercados de ações de Nova York já fechados, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo definiu trajetória de queda e fechou em 33.632 pontos, em baixa de 0,78%. O índice oscilou entre a mínima de 33.567 pontos e a máxima de 34.156 pontos, e o volume de negócios do dia foi de R$ 1,71 bilhão. Durante a maior parte do pregão, a Bovespa não desgrudou do mercado norte-americano, que teve um dia um pouco mais sossegado, porém ainda longe de mostrar firmeza. Os investidores continuam cautelosos, aguardando a reunião do banco central dos EUA na quinta-feira que vem. Na reunião será decidido o rumo do ciclo de aperto monetário dos EUA. O índice Dow Jones fechou em +0,30% e o Nasdaq recuou 0,16%.