Bovespa encerra em -1,46%, seguindo bolsas de NY O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, voltou a registrar baixa hoje, de 1,46%, e fechou aos 33.897 pontos. A recuperação de sexta-feira, quando a Bolsa subiu 4,42%, não se sustentou e a volatilidade novamente ditou o ritmo dos negócios. Os movimentos especulativos decorrentes do vencimento de opções sobre ações deixaram o mercado doméstico ainda mais vulnerável, além da oscilação das bolsas norte-americanas. O Ibovespa operou entre a máxima de 34.669 pontos e a mínima de 33.549 pontos. O volume de negócios foi de R$ 2,53 bilhões. Em Nova York, o índice Dow Jones caiu 0,66%, Nasdaq recuou 0,92% e Standard & Poor´s-500 0,91%. Mesmo com a agenda mais leve nos EUA esta semana, os especialistas afirmam que a volatilidade tende a continuar pelo menos até o final da próxima semana, quando ocorre o tão esperado encontro do Comitê de Mercado Aberto do banco central dos EUA (Fomc), que define o rumo dos juros norte-americanos.