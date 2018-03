Bovespa encerra em alta de 0,79%, apesar do petróleo Após operar em baixa durante a primeira hora de negócios, a Bolsa de Valores de São Paulo conseguiu reverter o sinal dando prosseguimento à recuperação ensaiada no final da tarde de ontem. O Ibovespa, principal índice, encerrou com valorização de 0,79%, aos 42.670 pontos. Na máxima, o índice subiu 1,87%, superando novamente os 43 mil pontos. A melhora do mercado foi impulsionada pela alta das bolsas norte-americanas e, a princípio, também pela reação dos preços do petróleo. À tarde, contudo, o petróleo voltou a registrar fortes perdas, fechando em baixa de 3,96% em Nova York. Mas hoje isso não prejudicou tanto a Petrobras, cuja ação preferencial recuou apenas 0,09%. Nos EUA, além da queda recente dos preços do petróleo, que ajuda a reduzir as pressões inflacionárias e favorece o consumo, os investidores estão comprando ações diante da expectativa positiva com a temporada de balanços do quarto trimestre, aberta na terça-feira pela Alcoa. Os investidores também gostaram dos dados sobre mercado de trabalho divulgados hoje. O número de pedidos de auxílio-desemprego feitos na última semana caiu 26 mil, ante estimativa de queda de 9 mil solicitações. Às 18h25, o índice Dow Jones subia 0,56% e o Nasdaq avançava 0,78%.