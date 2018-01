Bovespa encerra em alta de 1,32% puxada por Petrobras Beneficiada pela alta do preço do petróleo no mercado internacional, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou valorização de 1,32% hoje, máxima do dia, para 41.570 pontos. A Bovespa ficou por conta do vencimento mensal de opções sobre ações durante a primeira parte do pregão, mas sem registrar oscilações bruscas. Na mínima, o Ibovespa recuou 0,11%. Foi um exercício de opções tranqüilo, que movimentou R$ 1,5 bilhão, cifra superior à registrada no vencimento de outubro (R$ 1,125 bilhão). No total de negócios do dia, o volume ficou em R$ 4,71 bilhões. A alta do petróleo no mercado externo, reagindo à notícia de que o oleoduto Trans Alasca reduziu sua produção em 25% por causa dos fortes ventos, deu sustentação às ações de Petrobras. A preferencial subiu 2,14% e a ordinária avançou 2,05% (ambas encerraram na cotação máxima do dia). No fechamento, o contrato do barril de petróleo para entrega em janeiro valia US$ 60,17, em alta de 2,33%. Entre os destaques de baixa estiveram hoje as ações ordinárias da CSN, que cederam 2%, com os investidores preocupados com eventual desembolso da empresa no caso de compra da Corus. Também se destacaram negativamente as empresas aéreas, com os papéis preferenciais da Gol recuando 6,73% e os da TAM registrando perda de 4,31%, com a ocupação das aeronaves em queda, refletindo a crise nos aeroportos.