Bovespa encerra em baixa, com realização de lucro Depois de operar em alta durante quase todo o dia, o Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, inverteu o sinal perto do encerramento dos negócios e terminou em baixa de 0,31%, aos 41.161 pontos. De acordo com operadores, o mercado realizou lucros e o movimento deste final de tarde não representa tendência. "A Bolsa está com o sinal positivo para o fim do ano", comentou um operador. A Bolsa paulista chegou a subir 1,19% (para 41.781 pontos) hoje, na pontuação máxima do dia, impulsionada pelas expectativas de queda de inflação nos EUA. Na mínima, o índice recuou 0,33% (para 41.153 pontos). O movimento financeiro na Bovespa registrou R$ 3,19 bilhões. Enquanto os negócios eram encerrados por aqui, as Bolsas de Nova York ainda subiam: às 18h09, o índice Dow Jones avançava 0,49%, o Nasdaq operava em alta de 0,25% e o S&P 500 apresentava valorização de 0,33%. Durante o dia, a alta registrada pelo Ibovespa aconteceu como ajuste ao desempenho recorde das bolsas em Wall Street ontem, feriado no Brasil, e reagindo também ao índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) mais fraco do que o esperado pelos analistas, aliviando os investidores que ontem viram o Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc) sinalizar, na ata de sua última reunião, grande preocupação com a evolução dos preços. A queda de 0,5% do CPI cheio em outubro, superando a retração de 0,3% projetada pelos analistas, e o aumento quase marginal, de 0,1%, do núcleo do índice, podem abrir espaço para que o Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) corte os juros se a economia desacelerar muito nos próximos trimestres.