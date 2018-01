Bovespa encerra em baixa de 2,02%, influenciada por NY O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, terminou o dia com perda de 2,02%, aos 40.914 pontos, se distanciando um pouco mais da máxima histórica de 42.069 pontos atingida na última quinta-feira. O índice oscilou entre a mínima de -2,48% e a máxima estável. O volume negociado ficou em R$ 2,61 bilhões. A queda, contudo, é vista mais como um ajuste natural de preços, pelo fato de a Bolsa ter subido 6,5% neste mês até o fechamento de sexta-feira e, segundo operadores, não compromete as expectativas otimistas em relação ao mercado de ações neste final de ano. Ainda assim, até mesmo as ações da Petrobras registraram desvalorização, apesar da alta do petróleo nos mercados internacionais. Em Nova York, o contrato de petróleo para janeiro subiu 1,82%. A ação preferência da Petrobras recuou 0,84% e a ordinária cedeu 0,31%. Em Wall Street, os investidores foram surpreendidos na volta do feriado prolongado de Ação de Graças com uma notícia ruim vinda do varejo. A Wal-Mart informou no final de semana que as vendas no varejo devem recuar 0,1% em novembro, a primeira retração desde 1996, contrariando previsões da maior varejista do mundo de estabilidade nas vendas. Às 18h20 (de Brasília), o índice Dow Jones tinha decréscimo de 1,31%, o Nasdaq recuava 2,14% e o S&P-500 registrava baixa de 1,34%.