Bovespa encerra em baixa por realização de lucros

A agenda esvaziada, interna e externamente, nesta última segunda-feira do mês propiciou ambiente para realização de lucros na Bovespa, principalmente depois de a Bolsa brasileira ter acumulado 9,3% de ganhos nas três semanas anteriores. A queda da sessão, que acompanhou igual movimento dos mercados acionários norte-americanos, ocorreu em ambiente de giro baixo, sinal de que o mau humor com o mercado doméstico pode ter suavizado.

O Ibovespa terminou com perda de 0,42%, aos 49.212,33 pontos. Na mínima, registrou 48.975 pontos (-0,90%) e, na máxima, alcançou 49.461 pontos (+0,08%). No mês, acumula ganho de 3,70% e, no ano, queda de 19,26%. O volume financeiro da sessão somou R$ 4,388 bilhões. Os dados são preliminares.

Um profissional comentou que o giro fraco é sinal de que os investidores estão na defensiva, na expectativa do que vem pela frente nos mercados nesta semana. Ele se referiu às decisões de política monetária do Federal Reserve (Fed, o banco central dos EUA), na quarta-feira, 31, um dia antes dos anúncios do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco da Inglaterra (BoE).

Mais cedo, saíram nos EUA o índice de atividade das empresas medido pelo Federal Reserve de Dallas, que caiu para 4,4 em julho, de 6,5 em junho, e o número de compradores de imóveis que assinaram contratos para compra de residências usadas, que recuou 0,4% em junho, ante previsão de aumento de 0,1%. Já o índice de atividade industrial do Meio-Oeste, elaborado pelo Federal Reserve de Chicago, subiu 0,4% em junho ante maio.

O Dow Jones fechou com baixa de 0,24%, aos 15.521,97 pontos. O S&P recuou 0,37%, aos 1.685,34 pontos, e o Nasdaq terminou com desvalorização de 0,39%, aos 3.599,14 pontos.

Internamente, Usiminas mais uma vez esteve entre as maiores altas do Ibovespa, depois de ter tido a recomendação elevada por BTG Pactual e Itaú BBA. A ação ON subiu 6,31% e ficou na segunda posição do índice, seguida da PNA, com +4,78%. CSN ON acompanhou de perto a trajetória e avançou 2,01%.

As blue chips Petrobras e Vale recuaram. Petrobras ON caiu 1,98%, PN, 1,59%, Vale ON, 1,30%, e Vale PNA, 1,20%. O preço do minério de ferro iniciou a semana em queda, de 0,7%, no mercado spot (à vista) chinês, a R$ 131,70 a tonelada seca.