Bovespa encerra em queda de 1,44% com piora em NY O Ibovespa, principal indica da Bolsa de Valores de São Paulo, terminou o primeiro dia do último mês do ano com perda de 1,44%, aos 41.327 pontos. O volume negociado ficou em R$ 2,62 bilhões. A Bovespa, que abriu de lado para logo em seguida testar novamente os 42 mil pontos, inverteu a mão e acelerou rapidamente a queda após a divulgação nos EUA do índice de atividade industrial dos gerentes de compras (ISM), que ficou abaixo de 50 em novembro (49,5), contrariando as expectativas do mercado de alta para 52,0. Na mínima, atingida perto do fim do pregão, o Ibovespa desceu até 41.192 pontos, em queda de 1,76%, após a máxima de 42.095 pontos (+0,39%). A piora aconteceu na esteira da desvalorização nas Bolsas de Nova York, onde o índice Dow Jones recuava 1,01% às 17h44 (de Brasília). O ISM industrial, que pela primeira vez desde abril de 2003 ficou abaixo do nível de 50, indicando retração da atividade econômica, corroborou o índice de Chicago, divulgado ontem, que caiu para 49,9. Com isso, cresceu a preocupação com o nível de desaceleração da economia e o sentimento de que o banco central norte-americano deverá cortar novamente a taxa básica de juro no início de 2007. O rendimento do papel de 10 anos, que no início da manhã estava no nível de 4,48%, desabou para o nível de 4,41% ao ano. A piora em Wall Street derrubou também as bolsas européias, que vinham operando em alta.