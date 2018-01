Bovespa encerra semana com alta de 0,25% Depois de muita oscilação, as bolsas reagiram em Nova York no fim da tarde e o Índice Bovespa acabou fechando em alta de 0,25%, com 36.975 pontos. Operou entre a máxima de 37.813 pontos (+2,52%) e a mínima de 36.633 pontos (-0,68%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 3,67% em fevereiro e alta de 10,52% em 2006. O movimento financeiro foi vigoroso, ficando em R$ 2,845 bilhões. O Ibovespa chegou a subir 2,52% na manhã desta sexta-feira. A bolsa disparou reagindo ao noticiário positivo que dominou os negócios hoje cedo. Entre eles, o programa de recompra de títulos da dívida externa, anunciado no início da noite de ontem pelo Tesouro Nacional. O anúncio do programa motivou rumores no mercado de que o Brasil estaria próximo de receber um upgrade das agências de avaliação de risco. Outra boa notícia foi a queda do risco Brasil, que chegou a recuar 36 pontos base, atingindo níveis históricos de baixa com 220 pontos. Além disso, as bolsas subiam em Nova York. No âmbito doméstico, dois índices de inflação reforçaram as expectativas de redução das taxas de juros pelo Copom na sua próxima reunião. A primeira prévia do IGP-M de fevereiro ficou em 0,03%. A primeira quadrissemana do IPC-Fipe saiu em 0,20%. Ambos ficaram abaixo das expectativas do mercado e foram saudados como uma boa notícia. No início da tarde, no entanto, as bolsas perderam fôlego tanto em Wall Street quanto em São Paulo. "Tem estrangeiro realizando", comentou um operador. "A queda na Bovespa está sendo puxada por papéis da Petrobras e Vale, que são as mais líquidas, e também por ações de algumas siderúrgicas", disse o operador, lembrando que esses papéis estão entre os preferidos do investidor estrangeiro. Mas na última meia hora do pregão, as bolsas voltaram a subir em Nova York. Aqui, a Bovespa acompanhou esse movimento. "O comportamento da bolsa na tarde de hoje foi tão volátil que era impossível prever qual seria o fechamento, em alta ou em baixa", chegou a comentar um operador. Às 18h20, em Nova York, o Dow Jones operava em alta de 0,54%, o Nasdaq subia 0,47% e o S&P 500 avançava 0,45%. O risco Brasil caía 30 pontos para 226 pontos base. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Copel PNB (+6,33%), Eletrobras PNB (+5,16%) e Comgás PNA (+5,02%). As maiores baixas foram Embratel Par PN (-8,77%), Sadia PN (-3,62%) e Vale ON (-3,13%).