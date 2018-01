Bovespa fecha ano com 26 ofertas públicas iniciais A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) encerrou 2006 com o maior número de ofertas públicas iniciais (IPOs, na sigla em inglês) desde o início dos anos 90. Das 26 companhias que ingressaram no pregão este ano, 20 foram para o Novo Mercado e quatro para o nível 2 de governança corporativa. Houve ainda dois lançamentos de Brazilian Depositary Receipts (BDRs). O volume das ofertas iniciais alcançou R$ 15,2 bilhões, de um total de R$ 30,2 bilhões captados pelas 42 distribuições públicas de ações realizadas durante o ano. Os números são ainda mais expressivos quanto comparados a 2004 e 2005. No primeiro intervalo, a Bolsa registrou sete IPOs, com volume de R$ 4,5 bilhões, de um total de R$ 8,8 bilhões em distribuições. No ano passado, foram nove estréias no pregão, que somaram R$ 5,4 bilhões, de um montante global de R$ 13,9 bilhões em colocações de papéis. Conforme comunicado da Bovespa, este final de ano foi marcado por uma seqüência de ingressos de companhias dos mais variados setores: Brasil Ecodiesel, de biocombustíveis; Odontoprev, operadora de planos odontológicos; Positivo, de tecnologia da informação; São Carlos e Lopes, do setor imobiliário; e Dufry DSA, lojas de varejo de viagem. Em 2006, a Bolsa contabilizou 94 empresas listadas nos segmentos diferenciados de governança corporativa, sendo 44 no Novo Mercado, 14 no nível 2 e 36 no nível 1. "Elas representam, atualmente, 58% da soma do valor de mercado das 394 companhias listadas na Bolsa, 58% do volume financeiro e 67% da quantidade de negócios no mercado à vista."