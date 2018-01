Bovespa fecha com baixa de 0,23%, influenciada por NY O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou com perda de 0,23%, aos 40.719 pontos. A Bolsa terminou a semana em ritmo mais lento e com volume financeiro menor (R$ 2,48 bilhões), após ter trabalhado durante boa parte do período acima dos 41 mil pontos, o melhor desempenho desde maio. O Ibovespa, que durante a manhã registrou curtas oscilações, acentuou o movimento de baixa no início da tarde, quando bateu a mínima de -1,21%. A máxima não passou de +0,31%. Esse desempenho mais fraco do mercado doméstico espelhou o movimento lateral das bolsas em Nova York (às 18h22, o índice Dow Jones caía 0,12%, o Nasdaq subia 0,35% e o S&P-500 recuava 0,01%). Como não foi divulgado nos EUA nenhum indicador econômico hoje e a temporada de balanços lá chegou ao fim, Wall Street opera sem rumo, com baixa liquidez por causa das comemorações do Dia dos Veteranos, que mantém as repartições públicas fechadas. O único evento de destaque previsto na agenda internacional de hoje, a participação do presidente do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), Ben Bernanke, em um painel de debates sobre "dinheiro e política monetária", não mexeu com os negócios. Bernanke não falou sobre política monetária.