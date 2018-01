Bovespa fecha com ganho de 0,82%, ajudada por S&P O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, reverteu o sinal de baixa, puxado pela queda do petróleo, logo após o anúncio da agência de classificação de risco Standard & Poor´s de que revisou sua perspectiva para os ratings (notas) da dívida de longo prazo do Brasil de "estável" para "positiva". Com isso, o índice encerrou o dia com valorização de 0,82%, para 41.912 pontos. O volume de negócios ficou em R$ 3 bilhões. Antes, a Bolsa paulista foi prejudicada pela queda dos preços do petróleo nos mercados internacionais. Reagindo à forte e inesperada elevação no nível dos estoques norte-americanos da commodity, o contrato de petróleo para janeiro recuou 1,55% na Bolsa Mercantil de Nova York, levando junto para o terreno negativo, durante a maior parte do pregão, as ações da Petrobras, de grande peso no Ibovespa. No fim do dia, contudo, as ações se recuperaram, ajudando o índice a se manter em alta. As ações preferenciais da empresa tiveram acréscimo de 0,05% e as ordinárias, de 0,18%. No pior momento do dia, o Ibovespa caiu 0,63%. No melhor, subiu 0,91%. Entre os destaques positivos, figuraram as ações de Submarino e Americanas, com o mercado reagindo a especulações a respeito de uma possível fusão envolvendo as duas companhias de comércio eletrônico. As ações ordinárias da Submarino avançaram 5% e as preferências de Lojas Americanas registraram ganho de 3,81%. Já as ações da Brasil Ecodiesel, que foram negociadas hoje pela primeira vez na Bovespa, tiveram uma estréia tímida, com pouco volume de negócios e registrando perda de 0,83%, para R$ 11,90, cotação mínima.