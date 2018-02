Bovespa fecha com perda de 0,40%, à espera do Fed O mercado brasileiro de ações está em contagem regressiva para a reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) amanhã, que pode interromper uma seqüência de alta de juro nos EUA que vem desde junho de 2004. O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, acompanhou o ritmo dos mercados acionários de Nova York, que operaram em queda durante a maior parte do pregão, fechou em baixa de 0,40%, em 37.697 pontos, com movimento financeiro fraco (R$ 1,35 bilhão). O índice oscilou entre a mínima de -0,87% e a máxima de +0,08%. Além da expectativa com o resultado da reunião do Fed, os investidores estão cautelosos também com a alta do preço do petróleo, após o fechamento, por prazo indeterminado, do maior campo petrolífero dos EUA, em Prudhoe Bay, no Alasca. A British Petroleum suspendeu a produção após encontrar um vazamento de óleo em uma linha de distribuição. O petróleo encerrou em alta de 2,97%, valendo US$ 76,98 o barril em Nova York. Após ter se descolado parcialmente de Nova York na sexta-feira, impulsionada pelo fraco relatório de emprego norte-americano de julho, que fez crescer as apostas de que chegou a hora de o Fed fazer uma pausa na trajetória de alta do juro, os investidores na Bovespa agora querem ver para crer. Se o Fed corroborar as expectativas de parada no juro e divulgar um comunicado benigno, apontando para o fim do ciclo de aperto monetário, o mercado tem tudo para reagir bem. Analistas afirmam que, se o cenário externo ajudar, a Bovespa poderá recuperar os 39 mil pontos no curto prazo. Em Nova York, o índice Dow Jones terminou hoje com perda de 0,19%, o Nasdaq recuou 0,60% e o S&P-500 cedeu 0,28%.