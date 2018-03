Bovespa fecha com perda de 0,96%, em realização de lucros A Bolsa de Valores de São Paulo aprofundou hoje a realização de lucros iniciada ontem, e o Ibovespa terminou o dia em baixa de 0,96%, aos 44.019 pontos. Ontem, a Bovespa já havia devolvido o recorde histórico do primeiro pregão do ano, pressionada pelo medo de desaceleração maior do que a esperada da economia norte-americana e também pela queda persistente do preços das commodities. Esse receio em relação à economia nos EUA voltou a rondar os negócios no final da tarde de ontem, com a divulgação da ata da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de dezembro, que mostrou uma preocupação com os riscos inflacionários e com a possibilidade de crescimento menor da atividade. Analistas destacam que a preocupação com a perda de vigor da economia norte-americana ajuda a derrubar as cotações das commodities, além dos fatores específicos de cada metal. Para o Ibovespa, cujas ações de maior peso são representantes do setor de commodities, o efeito é muito negativo. Na mínima de hoje, o Ibovespa perdeu o patamar dos 44 mil pontos, caindo 1,85%, para 43.623 pontos. O volume foi forte, totalizando R$ 3,45 bilhões. Os papéis das siderúrgicas passaram parte do dia como líderes no ranking de maiores perdas do dia, na esteira da queda de seus pares na Europa. Arcelor Brasil registrou perda de 2,85% e Gerdau PN encerrou em baixa de 2,78%. Os preços das ações da Petrobras também sofreram quedas, refletindo a desvalorização do petróleo nos mercados internacionais. Além disso, a empresa informou esta manhã que pela primeira vez em sua história o valor de mercado das ações superou US$ 100 bilhões, (atingiu US$ 103 bilhões). A ação preferencial, a de maior peso no Ibovespa, caiu 2,14%. A ordinária recuou 2,99%.