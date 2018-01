Bovespa fecha em -0,09%, com poucos negócios A Bolsa de Valores de São Paulo registrou leve queda hoje, em dia de cautela. O Ibovespa, principal índice da bolsa paulista, fechou com baixa de 0,09%, aos 34.631 pontos. A fusão da Arcelor-Mittal não conseguiu encobrir a preocupação dos investidores com a trajetória do juro norte-americano às vésperas da reunião do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA), nesta quinta-feira, mas pelo menos tirou um pouco a Bovespa da rotina das últimas semanas. Os papéis do setor de siderurgia e mineração foram o centro das atenções hoje e deram um pouco fôlego à Bolsa, que na máxima subiu 0,62%. A mínima registrada foi de -0,22%. O volume de negócios, contudo, foi fraco, de R$ 1,37 bilhão, espelhando a cautela dos investidores faltando apenas três dias para o encontro do Fed, que deve elevar a taxa básica de juro dos EUA em 0,25 ponto porcentual.