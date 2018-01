Bovespa fecha em -2,11% já acumula queda no ano O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, registrou nova baixa hoje, de 2,11%, e fechou aos 32.847 pontos. Com isso, a Bolsa paulista passou a acumular perda no ano: o resultado de 2006, até agora, é de queda de 1,82%. A Bolsa encerrou os negócios mais cedo hoje, devido ao jogo Brasil x Croácia, pela Copa do Mundo, às 16 horas. O volume de negócios foi de R$ 2,43 bilhões. O índice oscilou entre a máxima de 33.582 pontos e a mínima de 32.824 pontos. O resultado negativo desta terça-feira deveu-se à divulgação do índice de preços ao produtor (PPI) de maio nos EUA. O índice era aguardado pelo mercado para sua formação de expectativas sobre o rumo da taxa de juros dos EUA. Mas o PPI não foi capaz de extinguir as incertezas sobre a política monetária norte-americana. Isso porque, apesar do índice cheio ter subido 0,2%, ante previsão de 0,4%, o núcleo mostrou taxa acima do esperado, de 0,3%, ante projeções de 0,2%.