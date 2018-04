Bovespa fecha em alta de 0,11% após divisão no Copom A Bolsa de Valores de São Paulo começou o pregão muito pressionada pelo receio de que o crescimento desenfreado na China (11,1% no primeiro trimestre) possa levar a um aumento do juro naquele país. Mas o otimismo no mercado de juros hoje, depois do placar dividido do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, que baixou a taxa básica de juros, a Selic, para 12,5% ao ano ontem, ajudou a conter as perdas no decorrer da manhã e permitiu a virada da Bolsa no início da tarde. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, subiu 0,11% e encerrou aos 48.762 pontos. Na mínima do dia, o índice caiu 1,63%, operando abaixo dos 48 mil pontos, na esteira das bolsas ao redor do mundo. Na máxima, avançou 0,26%. O volume negociado totalizou R$ 3,81 bilhões. A surpresa com o placar apertado do Copom (3 votos a favor de um corte de meio ponto porcentual na Selic e 4 votos para um recuo de 0,25 ponto) está sendo interpretada como um sinal de que pode haver aceleração do corte de juro na reunião do Copom do início de junho, o que só vem reforçar os bons fundamentos da economia brasileira. O risco Brasil, que mede a desconfiança dos investidores na economia brasileira, chegou a cair para 149 pontos-base, atingindo nova mínima histórica intraday (durante o dia, e não no fechamento). Em Nova York, o índice Dow Jones encerrou em novo nível recorde de pontos, o segundo consecutivo, o que colaborou para a leve alta do Ibovespa. Por outro lado, a queda hoje nos preços do petróleo no mercado internacional pesou contra, na medida em que provocou a desvalorização, em 1,54%, das ações preferenciais da Petrobras, os papéis de maior peso no índice da Bolsa paulista. A estreante Bematech Indústria e Comércio de Equipamentos Eletrônicos, do setor de automação comercial, disparou 12,07% em seu primeiro dia de negociação no pregão.