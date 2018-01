Bovespa fecha em alta de 0,16%, mas não recupera recorde O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, falhou em voltar hoje para o patamar dos 43 mil pontos, e encerrou o dia com ganho de apenas 0,16%, aos 42.977 pontos. O volume financeiro totalizou R$ 2,54 bilhões. O mercado acionário brasileiro reagiu bem à divulgação de que foram abertos 132 mil postos de trabalho nos Estados Unidos em novembro, ante os 110 mil esperados pelos analistas. Na máxima, o Ibovespa registrou ganho de 0,92%, para 43.303 pontos. Mas a reação volátil nas Bolsas de Nova York, aliada à queda das ações da Companhia Vale do Rio Doce, segurou a Bolsa paulista, impedindo-a de retornar ao nível recorde de fechamento (43.157 pontos, estabelecidos na terça-feira). Na mínima, o Ibovespa recuou 0,21%, para 42.818 pontos. Os papéis da Vale operaram em baixa durante quase todo o pregão, pressionados pela queda das mineradoras nas bolsas européias, que estão reagindo a um relatório do banco de investimentos Merrill Lynch divulgado esta manhã. O banco rebaixou a recomendação do setor global de mineração para neutra, citando preocupações sobre o impacto da desaceleração da economia global no consumo das commodities em 2007. O Merrill Lynch aconselha aos investidores "realizar lucros em dezembro, um momento típico de fortalecimento sazonal". Mas o banco manteve a recomendação de compra para Vale e também para Anglo American. A ação preferencial classe A da Vale cedeu 1,27% e a ordinária, 0,78%. A volatilidade das bolsas em Wall Street também ajudou a limitar um ganho mais forte do mercado doméstico, embora os analistas reafirmem que a tendência aqui continua sendo de alta. Às 18h15 horas, contudo, as Bolsas de Nova York já haviam se firmado no terreno positivo, com o índice Dow Jones em alta de 0,30% e o Nasdaq com acréscimo de 0,52%. O aumento do número de vagas acima do previsto nos EUA trouxe preocupações de que as taxas de juro não serão reduzidas tão em breve, apesar de o dado ter ampliado a percepção de pouso suave da economia. A taxa de desemprego subiu para 4,5% em novembro, corroborando as previsões.