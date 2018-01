Bovespa fecha em alta de 0,39% com dado americano O mercado de ações brasileiro registrou valorização hoje, ainda embalado pelo comunicado de ontem do banco central dos Estados Unidos e reagindo a um novo indicador, divulgados hoje, assim como à ata do Comitê de Política Monetária (Copom). O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, avançou 0,39%, para 44.815 pontos. O otimismo gerado ontem pelo comunicado do BC norte-americano, que aplicou um tom menos agressivo do que o esperado em relação à inflação, ganhou reforço com a divulgação do índice de preços dos gastos com consumo (PCE) dos EUA. Na Bolsa de Nova York, o índice Dow Jones voltou a registrar máxima recorde durante o pregão e caminha para encerrar o dia em nível recorde de pontos. O núcleo do PCE, que exclui os preços dos alimentos e energia, surpreendeu os mercados, pois subiu 0,1% em dezembro ante novembro, abaixo das previsões de alta de 0,2%. No Brasil, a ata do Copom, divulgada esta manhã, foi considerada sem surpresas e positiva por reforçar um período mais longo de corte de juros, o que ajudou a Bolsa a se manter em alta. O Ibovespa chegou a bater a máxima de 1,28% e não entrou no terreno negativo nenhuma vez (mínima de 0,00%). O volume totalizou R$ 3,65 bilhões.