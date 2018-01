Bovespa fecha em alta de 0,62% e se aproxima de recorde O índice Bovespa fechou em alta de 0,62% a 43.284 pontos, muito próximo do recorde de fechamento alcançado no pregão da segunda-feira passada, de 43.297 pontos. O volume de negócios atingiu R$ 11,1 bilhões, inflado pelo vencimento dos contratos futuros de Ibovespa de dezembro e de opções sobre o indicador. Durante a sessão, o Ibovespa oscilou entre a mínima de -0,55% (42.783 pontos) e a máxima de 0,87% (43.394 pontos). Entre as principais altas, o destaque vai para os papéis da Sabesp, que disparam 20% depois que a Câmara dos Deputados aprovou ontem o marco regulatório do setor. Com isso, os analistas começam a se debruçar sobre as projeções de necessidades de investimentos e passam a estimar quanto as empresas podem ganhar. Outros papéis do setor também subiram, como Sanepar e Copasa. Em proporção bem menor, Perdigão e Sadia também valorizaram. As empresas têm mostrado prognósticos favoráveis para o próximo ano, o que voltou a colocar os papéis na seleção dos investidores. Também hoje, o presidente do conselho de administração da Sadia, Walter Fontana, confirmou a intenção de arrendar a operação de abate de aves da Globoaves em Cascavel, no Paraná. Ambas as companhias já tinham contratos antigos de parceira, que foram rompidos em meados desse ano por causa da gripe aviária. A Sadia afirmou que ainda não obteve uma resposta da Globoaves mas, em caso de confirmação, a possível associação dessa empresa com a Tyson Foods não seria concretizada. O raciocínio especulativo do mercado já cogita a possibilidade de algum tipo de negociação entre a Perdigão e a Tyson Foods. A Sadia informou ainda que não tem planos de aquisições no Brasil e negou a possibilidade de negócios com a Avipal ou uma nova oferta pela Perdigão, dois outros rumores sempre presentes no mercado.