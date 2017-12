Bovespa fecha em alta de 0,76%, aos 37.776 pontos O índice da Bovespa (Ibovespa) encerrou a quinta-feira com alta de 0,76%. O índice atingiu 37.776 pontos. O volume de negócios foi de R$ 2,10 bilhões. O índice fechou perto da média do dia, que foi de 37.469 pontos. A máxima do dia atingiu 38.088 pontos. Hoje a Bovespa abriu em alta, animada com o relatório de inflação e com a queda das taxas de juros na Bolsa de Mercadorias & Futuros, e operou à tarde em queda, acompanhando a desvalorização do índice Dow Jones diante da disparada do juro dos títulos do Tesouro norte-americano (Treasuries). O mercado se animou perto do fechamento quando o ministro da Fazenda, Guido Mantega, anunciou os nomes de Carlos Kawall e Bernardo Appy para compor sua equipe no Ministério.