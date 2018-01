Bovespa fecha em alta de 1,69% após deflação nos EUA O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou hoje com ganho de 1,69%, aos 41.290 pontos. A Bolsa operou em alta desde a parte da manhã, quando foram divulgados nos EUA o índice de preços ao produtor (PPI) e as vendas no varejo, que confirmaram a aposta de pouso suave da economia norte-americana e abriram possibilidade de corte de juro no início de 2007. No melhor momento do dia, a Bolsa subiu 1,81%, voltando à marca dos 41.342 pontos, acompanhada de volume financeiro elevado (no total, foram negociados R$ 3,13 bilhões). Na mínima, o Ibovespa ficou estável em relação ao fechamento de ontem. O otimismo nos EUA, contudo, não é completo, já que os investidores aguardam, para quinta-feira, a divulgação do índice de preços ao consumidor (CPI), considerado um dado mais conclusivo do que o PPI. Por isso, e também por causa do petróleo, que era cotado em alta, as Bolsas de Nova York operaram em queda durante boa parte do dia. O petróleo em alta beneficiava a Petrobras, que por sua vez colaborava para o desempenho positivo da Bolsa paulista, mas durante a tarde a cotação da commodity passou a cair, o que quase comprometeu o desempenho do Ibovespa. As Bolsas de Nova York, contudo, passaram a registrar valorização após a queda do petróleo, e essa boa influência externa fez com que a Bovespa se segurasse no terreno positivo. O PPI desabou 1,6% em outubro, superando as expectativas de retração de 0,6%. O núcleo do índice recuou 0,9%, contrariando as estimativas de alta de 0,1%. A retração do índice cheio é recorde, e a baixa do núcleo é a maior desde agosto de 1993. As vendas no varejo, por sua vez, caíram 0,2% em outubro, menos do que o esperado por economistas (-0,4%), o que reforça a avaliação de desaceleração gradual do consumo das famílias. O dado de vendas de setembro foi revisado de queda de 0,4% para recuo de 0,8%. Diante desses números de hoje anunciados nos EUA, o mercado passou a precificar, ainda que forma tímida, o início do processo de redução da taxa de juros nos EUA, o que para os emergentes é uma sinalização muito positiva, que pode favorecer o fluxo de recursos estrangeiros.