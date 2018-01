Bovespa fecha em alta de 1%, mas com volume fraco A Bolsa de Valores de São Paulo subiu hoje, acompanhando os mercados de Nova York. O Ibovespa, o principal índice da bolsa paulista, fechou com ganho de 1,00%, aos 34.661 pontos, após oscilar entre a mínima de -1,27% e a máxima de +1,60%. O volume, porém, foi fraco, de R$ 1,53 bilhão, o que afasta qualquer expectativa de que o movimento de alta represente uma melhora de cenário. Operadores comentaram apenas que notaram menor volatilidade no mercado nos últimos dias. A forte valorização das blue chips (empresas com ações de primeira linha) Petrobras e de Vale do Rio Doce, que estiveram entre as mais negociadas do dia, contribuíam para a alta da Bovespa. No fim da tarde, contudo, as Bolsas de NY viraram e passaram a cair, o que provocou a desaceleração do ganho da Bovespa.