Bovespa fecha em alta e com giro recorde E os comprados venceram. No dia do vencimento de Índice Bovespa Futuro, a bolsa paulista fechou com vigorosa alta, mesmo depois da volatilidade registrada no período da manhã. A arrancada veio à tarde, após o pronunciamento do novo presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke. O cenário externo ajudou os comprados, assim como a perspectiva de queda dos juros internos também estão dando impulso à compra de ações. O Índice Bovespa fechou em alta de 1,67%, com 37.239 pontos. Operou entre a máxima de 37.447 pontos (+2,24%) e a mínima de 36.422 pontos (-0,56%). Com esse resultado, a bolsa passou a acumular baixa de 2,98% em fevereiro e alta de 11,31% em 2006. O movimento financeiro ficou em R$ 5,971 bilhões, sendo R$ 1,528 bilhão correspondentes ao vencimento de opções sobre Ibovespa Futuro. O giro financeiro na Bovespa foi recorde histórico. "A bolsa teve hoje um dia tipicamente de disputa entre comprados e vendidos. Mas é claro que fatores externos ao vencimento acabaram ajudando, principalmente os comprados". Foi assim que um operador explicou o comportamento da Bovespa nesta quarta-feira. Como tem acontecido nos últimos dias, também hoje a bolsa teve dois momentos distintos. De manhã, o mercado foi bastante volátil. E à tarde definiu a tendência. Um fato curioso chamou a atenção dos operadores hoje. É que a bolsa paulista teve dois dias seguidos de alta, mesmo com o registro de fortes saídas de recursos estrangeiros. No dia 10 passado, saíram R$ 283 milhões, elevando o saldo líquido do mês para R$ 299 milhões negativos. No dia 11, segundo fontes do mercado, teriam saído mais cerca de R$ 150 milhões. E mesmo assim a bolsa subiu na terça e quarta-feira desta semana. Um operador comentou que essa aparente contradição (bolsa em alta com saída de investimento estrangeiro) pode ser explicada pela expectativa de redução dos juros internos. "Há dias que as taxas estão caindo no mercado de DI. A expectativa de desoneração do investimento estrangeiro em títulos públicos está derrubando os juros há dias, apesar da alta de hoje (quarta-feira)", explicou. Outro comentário sobre o comportamento da bolsa está centrado no vencimento do Ibovespa futuro. "O mercado está atípico. Nos três pregões desta semana, o exercício dominou os negócios. A briga foi boa", disse um operador. O fato é que, se a valorização da bolsa nesses dois dias não tiver um fundamento forte, passado o exercício o mercado poderá realizar. O discurso do presidente do Fed hoje à tarde foi bem recebido pelos mercados. Temia-se que Ben Bernanke sinalizasse alguma mudança no controle da inflação nos EUA, como por exemplo a adoção de metas. "Mas no geral, com uma exceção aqui e outra ali, ele acabou seguindo uma orientação parecida com a do Alan Greenspan", disse um operador. "Acho que ainda é cedo para alguma conclusão mais consistente", completou. Entre os papéis que compõem o Índice Bovespa, as maiores altas foram Usiminas PNA (+5,51%), Gerdau Metalúrgica PN (+4,97%) e Klabin PN (+4,55%). As maiores baixas foram Brasil Telecom Par PN (-2,49%), Comgás PNA (-1,10%) e Souza Cruz ON (-1,10%).