Bovespa fecha em baixa de 0,19%, com saída de lucros A Bolsa de Valores de São Paulo operou em leve baixa durante quase todo o dia, com os investidores repetindo o movimento de ontem, quando começaram a vender algumas ações para embolsar os lucros recentes, após oito fechamentos em nível recorde este mês. O Ibovespa, principal índice da Bolsa paulista, terminou o dia com perda de 0,19%, aos 49.071 pontos. Na primeira hora de negócios, a Bovespa ficou "de lado", aguardando os dois indicadores mais importantes do dia nos EUA: índice de confiança do consumidor da Conference Board, que recuou, e vendas de imóveis usados em março, que cederam 8,4%. Como os dados não vieram bons, a Bolsa teve uma justificativa para realizar mais um pouco de lucros. Na mínima, o Ibovespa caiu 1,14%, acompanhando a virada do mercado acionário norte-americano, após ter experimentado alta de 0,20%, a maior do dia. À tarde, a Bovespa seguiu em baixa, embora nos EUA as bolsas apresentassem leve recuperação, sustentadas por resultados corporativos melhores do que o esperado. O índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, encerrou com valorização de 0,27% e o Nasdaq subiu 0,03%. O que manteve a Bovespa no negativo foi a queda das ações de empresas ligadas às commodities metálicas, que sofreram desvalorização hoje. Metalúrgica Gerdau PN liderou o ranking das maiores perdas do Ibovespa, em baixa de 2,63%. Entre as oito maiores quedas, também constavam Gerdau PN (2,28%) e Usiminas PNA (1,73%). A ação de maior peso do Ibovespa, Petrobras PN, também cedeu mais que o índice, ajudando a puxá-lo para o negativo. A ação da estatal recuou 0,24%, prejudicada pela queda de 1,99% no preço do barril do petróleo em Nova York. O volume negociado na Bolsa hoje totalizou R$ 3,01 bilhões.