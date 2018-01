Bovespa fecha em baixa de 0,20%, mas Petrobras sobe A Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou o comportamento dos mercados internacionais mais uma vez e ensaiou um novo pregão de alta, mas virou o sinal na parte da tarde, acompanhando a desaceleração das bolsas norte-americanas. O Ibovespa, principal índice do mercado de ações doméstico, fechou com perda de 0,20%, aos 43.502 pontos, após oscilar entre a máxima de +0,82% e a mínima de +0,48%. O volume negociado ficou em R$ 3,29 bilhões. No exterior, as bolsas se beneficiaram de ajustes feitos nas regras de controle de capitais da Tailândia, ontem. Depois de ter deixado os mercados tensos ao definir que 30% dos investimentos estrangeiros no País teriam que permanecer lá por pelo menos um ano, a Tailândia divulgou aplicações específicas onde a regra é válida e acalmou os investidores. Hoje, a bolsa de Bangcoc subiu 11,2%, após ter registrado queda recorde de cerca de 15% ontem. Durante a tarde, contudo, os principais índices das Bolsas de Nova York desaceleraram, prejudicando a Bovespa. Às 17h38, o índice Dow Jones e o Nasdaq subiam apenas 0,03%. O S&P-500 recuava 0,06%. Segundo operadores, o movimento de realização de lucros na Bovespa só não foi mais intenso graças à Petrobras, que se sustentou em alta. O avanço das ações da estatal se deveu à alta de 0,41% do petróleo na Bolsa Mercantil de Nova York (Nymex) e à recompra de papéis preferenciais anunciada pela empresa. A ação preferencial da empresa subiu 1,47% e a ordinária, 1,81%. Outro destaque da Bolsa paulista hoje foi a estréia dos negócios com Brazilian Depositary Receipts (BDRs, ou recibos de ações negociados no Brasil) da Dufry South America, empresa que concentra lojas de aeroportos. Os BDRs, que não fazem parte do Ibovespa (e portanto não o influenciam) avançaram 9,91%.