Bovespa fecha em baixa de 0,27%; Vale sobe 0,15% A Bolsa de Valores de São Paulo acompanhou o comportamento dos mercados internacionais mais uma vez e realizou lucros hoje. O Ibovespa, principal índice do mercado de ações doméstico, fechou com perda de 0,27%, aos 43.385 pontos, após oscilar entre a máxima de +0,43% e a mínima de -0,93%. O volume negociado ficou em R$ 2,61 bilhões. Em dia de realização de lucros, provocada por notícias externas desfavoráveis e por preocupações com o futuro das contas públicas domésticas, a vedete do mercado de ações nacional, fazendo contraponto ao negativismo, foi a Companhia Vale do Rio Doce. A empresa fechou acordo para um reajuste de 9,5% do minério de ferro em 2007 com a maior siderúrgica chinesa, a Baosteel Group Corporation (Baosteel). Em conseqüência, as ações da companhia operaram em alta durante a maior parte do dia e ajudaram a limitar as perdas do índice nas primeiras horas do pregão. Mas, no início da tarde, o recuo generalizado do mercado internacional de metais limitou a alta das ações da Vale: o papel preferencial subiu 0,15% e o ordinário cedeu 0,46%. Isso e o aprofundamento da queda da Petrobras, cuja ação preferencial registrou baixa de 0,31%, na cola da queda do preço do petróleo em lá fora (em Nova York, o barril fechou com perda de 1,66%), pesaram na queda do Ibovespa. Nos Estados Unidos, as bolsas recuaram em reação ao índice de atividade do Federal Reserve (Fed, banco central dos EUA) de Filadélfia, que em dezembro ficou em -4,3, ante +5,1 em novembro. Além disso, fatores macroeconômicos internos contribuíram para a realização de lucros. O aumento do salário mínimo para R$ 380 e o reajuste de 4,5% na tabela do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) causam alguma preocupação no mercado por afetarem o ponto fraco do País, as contas públicas.