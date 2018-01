Bovespa fecha em baixa de 0,36%, prejudicada por Telemar Depois de encerrar o dia ontem em nível recorde, a Bolsa de Valores de São Paulo cedeu hoje, influenciada negativamente pelas ações da Telemar. O Ibovespa, principal índice, fechou em baixa de 0,36%, aos 43.595 pontos. Hoje, o índice oscilou entre a máxima de +1,16% e a mínima de -0,70%. O volume negociado ficou em R$ 3,32 bilhões. A Telemar viu hoje fracassar sua proposta de reestruturação societária na terceira e última assembléia convocada para tratar do assunto. Com a decisão surpreendente dos acionistas, o papel ordinário (ON) da empresa despencou 21,52%. A ação preferencial (PN) fechou em baixa de 5,37%. Segundo analistas, o ajuste na PN é menor porque os detentores dessa ação seriam os mais prejudicados na relação de troca se a reorganização societária da Telemar tivesse sido aprovada. Já os donos de ON seriam os mais beneficiados com a reestruturação e, por isso, a queda é mais intensa. O movimento influenciou outras ações do setor de telefonia, como o papel ordinário da Brasil Telecom, que cedeu 16,78%. Com isso, o Ibovespa tombou para o terreno negativo apesar do cenário externo, onde o índice Dow Jones, da Bolsa de Nova York, caminha para novo nível recorde de fechamento. Às 18h25, o Dow Jones subia 0,30%, para 12.453 pontos. Ontem, o índice já havia terminado em recorde de 12.416 pontos.