Bovespa fecha em baixa de 0,41%, puxada por Petrobras Sem a referência das Bolsas de Nova York, que não abriram hoje, a Bolsa de Valores de São Paulo moveu-se ao sabor de suas ações mais importantes e terminou o dia com desvalorização: o Ibovespa, principal índice, cedeu 0,41%, para 42.919 pontos. Os mercados se mantiveram fechados hoje nos Estados Unidos, por conta do feriado em homenagem a Martin Luther King Jr. Por aqui, a Bovespa acompanhou as oscilações de preços das commodities, que primeiro beneficiaram as ações e depois as prejudicaram. Por volta das 18 horas (de Brasília), o preço do petróleo subia em Londres, mas recuava na Bolsa eletrônica de Nova York, e com isso a ação de maior peso no Ibovespa, Petrobras PN, fechou em queda de 0,58%, na cotação mínima do dia, de R$ 44,89. A segunda principal ação do índice, Vale PNA, também se desvalorizou (0,44%), reagindo à queda do cobre em Londres. Na mínima do dia, o Ibovespa cedeu 0,51%. Na máxima, também influenciado por Petrobras PN e Vale PNA, que registraram ganhos durante o dia, o índice subiu 0,88%. Apesar de ter contado hoje com menor número de investidores internacionais (devido também ao feriado norte-americano), a Bolsa teve volume de negócios robusto, no total de R$ 3,87 bilhões. O que inflou o giro financeira foi o vencimento de opções, que movimentou R$ 923 milhões, especialmente em opções de compra da Petrobras e da Vale.