Bovespa fecha em baixa de 0,50%, após recorde na 6ªf A Bolsa de Valores de São Paulo teve uma pálida realização de lucros hoje, com alguns investidores vendendo ações após o fechamento em nível recorde da sexta-feira. O Ibovespa, principal índice, cedeu 0,50% e fechou aos 49.162 pontos. No pior momento do dia, caiu 0,63%. Os investidores estão com receio de vender agora e em seguida ter de comprar mais caro, o que limitou o movimento de correção de preços. No início da tarde, a Bolsa chegou a inverter o sinal, atingindo a máxima de +0,14%. O receio em vender as ações pôde ser comprovado pelo giro financeiro do dia, de R$ 2,68 bilhões, bastante inferior ao movimento dos últimos pregões, na faixa de R$ 3,5 bilhões. Assim como aqui, também nos EUA as bolsas registraram pequena realização de lucros. O índice Dow Jones, que veio de três fechamentos seguidos em nível recorde, recuou hoje 0,33%. O Nasdaq, da Bolsa eletrônica, cedeu 0,11%. Ações Os papéis da Petrobras fecharam em baixa, acompanhando o sentido do Ibovespa, apesar da forte alta no preço do petróleo nos mercados internacionais. A commodity subiu 2,78% em Nova York, mas Petrobras PN teve desvalorização de 0,79%, para R$ 46,63. Entre os papéis de bancos, voltaram a disparar hoje as ações do Banco do Estado de Santa Catarina (Besc) e do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes). Besc PNB avançou 18,61% e Banestes ON registrou elevação de 10,67%, ainda por conta da notícia da semana passada de que a Secretaria do Tesouro Nacional decidiu estudar a incorporação do Besc pelo Banco do Brasil.