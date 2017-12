Bovespa fecha em forte alta novamente O Ibovespa, principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou a quarta-feira novamente com forte valorização, de 1,87% em relação ao fechamento de ontem, a 38.243 pontos, e exibiu fôlego no volume de negócios, que alcançou R$ 2,41 bilhões. Ontem, a bolsa já havia subido 2%. Aos poucos, os estrangeiros estão voltando a comprar ações de empresas brasileiras. Esse foi o motivo, aliado à recuperação das Bolsas em Nova York, que ajudou a impulsionar a bolsa paulista hoje. O Ibovespa não operou em queda por um só minuto nesta quarta-feira (no pior momento do dia, ficou estável). Segundo o último levantamento extra-oficial, com base em fontes, o saldo de capital externo teria sido positivo em R$ 70 milhões na última segunda-feira, 13, dia marcado por muita volatilidade na Bovespa, que acabou fechando em baixa moderada, de 0,26%. No pregão anterior, do dia 10, foi registrada uma entrada de R$ 6,201 milhões. "Devagar, eles (estrangeiros) estão voltando", disse uma fonte à AE.